الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد عسكرية مرتبطة بأمريكا في دول خليجية والأردن

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، مسئوليته عن شن هجمات استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في دول خليجية حليفة للولايات المتحدة وفي الأردن.

وقال الحرس الثوري، عبر موقعه الإلكتروني "سباه نيوز" على تطبيق تليجرام، إن إيران استهدفت "بنية تحتية ومنشآت عسكرية هامة" في قاعدة الأمير الحسن الجوية بالأردن.

وأضاف الحرس، في بيان، أنه دمر مركز قيادة وتحكم وحظائر تضم طائرات مسيرة من طراز إم كيو-9 باستخدام عدة صواريخ باليستية.

وأوضح البيان، أن الضربات جاءت ردا على ما وصفه بمحاولات الولايات المتحدة "فرض إرادتها" على سلطنة عمان، وأن الولايات المتحدة من بين أمور أخرى شجعت عدة سفن على سلوك "مسار غير قانوني جنوب مضيق هرمز".

وقال البيان إن رد البحرية الإيرانية حال دون تنفيذ تلك المحاولات، كما اتهم الولايات المتحدة بشن هجمات على أهداف تقع على طول الساحل الجنوبي لإيران.

وختم الحرس الثوري بيانه بالتحذير من أن "استمرار العدوان الأمريكي الغادر سيقابل بردود أشد قسوة".