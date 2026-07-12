جراهام مع زيلينسكي خلال زيارته لكييف يوم الجمعة الماضي قبل وفاته بيوم

بشكل مفاجئ وعبر بيان مقتضب، أعلن مكتب السيناتور الأمريكي الجمهوري المخضرم ليندسي جراهام، وفاته عن عمر ناهز 71 عاما.

وقال مكتب السيناتور عن ولاية كارولاينا الجنوبية في بيان إن الوفاة إثر إصابته بمرض قصير ومفاجئ"، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وعُرف جراهام بدعمه الشديد لإسرائيل التي دأب على زيارتها بانتظام للقاء كبار مسئوليها، وقد سبق أن اقترح تزويد تل أبيب بقنابل نووية لتنهي الحرب على غزة، على غرار قصف الولايات المتحدة مدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين عام 1945 خلال الحرب العالمية الثانية.

كما تبني جراهام أيضا مواقف متشددة تجاه إيران وروسيا، فخلال فترة عضويته في مجلس النواب في التسعينيات، أيد جراهام سياسات تهدف إلى عزل إيران والحد من برامجها الصاروخية والنووية، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

كما أشاد بقرار ترامب توجيه ضربات لمواقع نووية إيرانية العام الماضي، وكان من الداعمين للحرب الأخيرة التي اندلعت في 28 فبراير الماضي.

ويعد السيناتور جراهام من أكثر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي نشاطا على الساحة الدولية، حيث تعددت زياراته الخارجية وأخرها الجمعة الماضية قبل وفاته بيوم، حيث التقى في كييف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي أشار إلى أن هذه هي الزيارة العاشرة للسيناتور إلى البلاد، وشكره على "تقديره للمقاتلين الأوكرانيين".

كان جراهام -الذي انتُخب لأول مرة لعضوية مجلس النواب عام 1994 ثم مجلس الشيوخ عام 2002- يخوض حملة لإعادة انتخابه في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل.

وكان جراهام حليفا قويا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تحدث الأخير عنه خلال تجمع انتخابي افتراضي الشهر الماضي لدعم السيناتور الطامح في إعادة انتخابه قائلا : "إنه شخصية متميزة، ولقد وقف إلى جانبي لفترة طويلة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى المنافسة التي دارت بينهما لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2016.

وأضاف ترامب: "بعد انتهاء تلك المنافسة، أصبحنا أعز الأصدقاء، وقد قدم لي الدعم والمساعدة بقدر يضاهي ما قدمه أي شخص آخر في مجلس الشيوخ".

وشغل السيناتور المخضرم منصب رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، مما منحه دورا محوريا خلال الولاية الرئاسية الثانية لترامب، حيث دفع الجمهوريون بتشريعات كبرى معتمدين على تصويت حزبي بحت وبأغلبية ضئيلة داخل المجلس.

كان جراهام -الذي انتُخب لأول مرة لعضوية مجلس النواب عام 1994 ثم مجلس الشيوخ عام 2002- يخوض حملة لإعادة انتخابه في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل.