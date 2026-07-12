كوريا الجنوبية: البحث عن بحار كوري جنوبي مفقود في شمال بحر الشرق

فُقد بحار كوري جنوبي، اليوم الأحد، خلال قيام سفينة بحرية بمهمة دورية في شمال بحر الشرق، مما دفع السلطات لبدء عملية بحث.

وذكرت هيئة الاذاعة الكورية الجنوبية أن البحرية قالت إن بحارا كان على متن فرقاطة اختفى صباح اليوم على بعد 50 كيلومترا شرق منطقة جيوجين بإقليم جانجوان، في الوقت الذي كانت تقوم فيه السفينة بمهمة روتينية تتعلق بالأمن.

وقال مسئول بالبحرية إنه تم اكتشاف غياب البحار خلال نداء الكشف الصباحي في الوقت الذي كانت تقوم فيه السفينة بعمليات مراقبة اعتيادية.

وقالت البحرية إنها تبحث عن البحار بمساعدة خفر السواحل، كما حشدت السفن والطائرات في المنطقة.