أكسيوس: تجدد إطلاق النار ينذر بمزيد من التقويض لمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران

رأى موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أن تجدد تبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ينذر بمزيد من التقويض لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الشهر الماضي، مشيرا إلى أن تلك التطورات تأتي بعد ساعات من اختتام دبلوماسيين إقليميين مفاوضات تهدف إلى حل الأزمة بشأن مضيق هرمز.

وشن الجيش الأمريكي جولة جديدة من الضربات على أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز، ردا على هجوم صاروخي شنه الحرس الثوري الإيراني وألحق أضرارا جسيمة بسفينة شحن تجارية.

وعقب ذلك، أطلقت إيران، طائرات بدون طيار "درونز" وصواريخ على قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن.

وطالبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضية، إيران بضمانة علنية للمرور الآمن عبر المضيق، وهو شرط أمريكي أساسي لوقف دوامة القتال بين البلدين.

وبدلا من ذلك، شن الحرس الثوري الإيراني هجوما على سفينة شحن تجارية وأعلن إغلاق المضيق "حتى إشعار آخر".

- تفاصيل الهجمات والتطورات الميدانية

وفي بيان لها، أفادت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم" بأن سفينة الحاويات التي ترفع علم قبرص لم تتمكن من مواصلة رحلتها بعد تعرضها لحريق على متنها وأضرار جسيمة في غرفة المحركات. ولا يزال أحد أفراد طاقم السفينة في عداد المفقودين.

وقال مسئول أمريكي، إن الولايات المتحدة شنت، ردا على ذلك، ضربات استهدفت رادارات المراقبة الجوية والبحرية الإيرانية، ومواقع تخزين وإطلاق الصواريخ وطائرات الدرونز، ومنصات إطلاق صواريخ أرض-جو.

وأوضحت "سنتكوم" أن "القوات الأمريكية قصفت نحو 140 هدفا عسكريا إيرانيا بذخائر دقيقة أُطلقت من طائرات مقاتلة برية وبحرية، وطائرات درونز، وسفن حربية".

وقالت "سنتكوم" إن "الولايات المتحدة تكبد إيران خسائر فادحة بمواصلة تقويض قدرتها على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر المضيق بحرية".

وقال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث على منصة "إكس": "ارتكبت إيران خطأ فادحا، وها هي تدفع الثمن".

في المقابل، قال الحرس الثوري الإيراني إنه حذر عدة سفن من استخدام ما وصفه بأنه "مسار غير مصرح به" عبر المضيق، وأطلق "طلقة تحذيرية" بعد أن رفضت سفينة الشحن تغيير مسارها.

وأضاف الحرس الثوري: "عقب هذا الحادث سيُغلق مضيق هرمز حتى إشعار آخر وحتى انتهاء التدخلات الأمريكية في هذه المنطقة، ولن يُسمح لأي سفينة بالمرور عبره".

- ماذا جرى في محادثات مسقط؟

من جهتها، اقترحت سلطنة عمان إعادة فتح ممرات الشحن عبر مضيق هرمز بالكامل خلال محادثات مع إيران جرت في مسقط يوم السبت، وفقا لدبلوماسي مطلع على المفاوضات لموقع "أكسيوس".

وأوضح الدبلوماسي أنه بموجب الاقتراح، سيُعاد فتح المسار الجنوبي عبر المياه العمانية دون أي شرط للحصول على موافقة مسبقة، ما يُعيد العمل بالقواعد التي كانت سارية قبل الحرب.

وأضاف الدبلوماسي أن الوفد الإيراني لم يتمكن من الموافقة على الاقتراح في مسقط، فعاد به إلى طهران لمزيد من المناقشات الداخلية.

جدير بالذكر أن سفينة الشحن التجارية التي استهدفها الحرس الثوري كانت تعبر الطريق الجنوبي الذي اقترحت سلطنة عمان إعادة فتحه دون قيود.