وفاة السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي جراهام إثر إصابته بمرض مفاجئ

أعلن مكتب السيناتور الأمريكي الجمهوري المخضرم ليندسي جراهام، في بيان صدر صباح اليوم الأحد، عن وفاته مساء أمس السبت.

وجاء في البيان: "توفي السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام مساء السبت، إثر إصابته بمرض مفاجئ"، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وأضاف البيان أن عائلة السيناتور جراهام "تُقدر الدعوات في هذا الوقت، وتطلب احترام خصوصيتها خلال هذه الفترة العصيبة للغاية".

كان جراهام -الذي انتُخب لأول مرة لعضوية مجلس النواب عام 1994 ثم مجلس الشيوخ عام 2002- يخوض حملة لإعادة انتخابه في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل.

ورغم كونه حليفا قويا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في معظم القضايا، إلا أن جراهام اختلف معه في بعض المسائل، مثل السياسة الخارجية.

وقال ترامب خلال تجمع انتخابي افتراضي (عبر الهاتف) لدعم جراهام الشهر الماضي: "إنه شخصية متميزة، ولقد وقف إلى جانبي لفترة طويلة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى المنافسة التي دارت بينهما لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2016.

وأضاف ترامب: "بعد انتهاء تلك المنافسة، أصبحنا أعز الأصدقاء، وقد قدم لي الدعم والمساعدة بقدر يضاهي ما قدمه أي شخص آخر في مجلس الشيوخ".

ويعد جراهام من أكثر السياسيين الأمريكيين حضورا في قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية خلال العقدين الأخيرين، إذ عُرف بدعمه الشديد لإسرائيل وبمواقفه المتشددة تجاه إيران وروسيا، ودفاعه المستمر عن زيادة الإنفاق العسكري.



وسبق وأن اقترح جراهام تزويد تل أبيب بقنابل نووية لتنهي الحرب على غزة، على غرار قصف الولايات المتحدة مدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين عام 1945 خلال الحرب العالمية الثانية.