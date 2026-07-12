إنقاذ طاقم سفينة حاويات اشتعلت فيها النيران قرب مضيق هرمز

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإنقاذ طاقم سفينة حاويات تعرضت لأضرار بالقرب من مضيق هرمز.

وذكر مسئول أمن السفينة للهيئة البحرية، صباح اليوم الأحد، أن السلطات المحلية قامت بإنقاذ الطاقم بعد فرارهم على متن قارب نجاة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأفادت الهيئة قبل ذلك بنحو خمس ساعات باندلاع حريق على متن السفينة، إثر تعرض مؤخرتها لأضرار أثناء إبحارها شرق سلطنة عمان.

ويأتي هذ الحادث عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق طلقة تحذيرية باتجاه سفينة حاولت استخدام مسار غير مصرح به لعبور مضيق هرمز، كما أعلن إغلاق الممر المائي، علما بأنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الواقعتان مرتبطتين ببعضهما البعض.

إلى ذلك، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ باليستية على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر.

كما نفذ الحرس الثوري ما وصفه بأنه "هجوم مكثف ومباغت" استهدف مرافق الدعم اللوجيستي للسفن البحرية ومنصات التزود بالوقود التي تستخدمها حاملات الطائرات الأمريكية في ميناء الدقم بسلطنة عمان، وفقا للهيئة.

وأعلن الجيش الإيراني أنه أطلق طائرات بدون طيار "درونز" انتحارية ضد أصول عسكرية أمريكية في الكويت، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي "باتريوت".

أما في البحرين -التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي- فقد ذكر الجيش الإيراني أنه استهدف نظام اتصالات ومنشأة رادار تابعة للقوات الأمريكية.

وأفادت كل من قطر والكويت باعتراض هجمات جوية في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وفي البحرين، دوت صفارات الإنذار وحذر المسئولون السكان وطلبوا منهم التوجه إلى أقرب موقع آمن.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه دمر بنية تحتية عسكرية -بما في ذلك حظائر لتخزين طائرات الدرونز- في قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن.