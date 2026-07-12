سي إن إن: عمان تقترح مرورا بدون رسوم عبر مضيق هرمز

ذكرت شبكة "سي إن إن" يوم السبت، نقلا عن مصدر لم تكشف عنه، أن سلطنة عمان قدمت مقترحا للمرور عبر مضيق هرمز بدون رسوم.

وأفادت شبكة "سي إن إن" بأن الشحن عبر المسار الجنوبي لمضيق هرمز سيتيح العبور الحر وغير المقيد للسفن، تماماً كما كان الوضع قبل اندلاع الحرب، دون فرض أي رسوم.

وأكد مراسل موقع "أكسيوس"، باراك رافيد، المقترح في منشور على منصة إكس، نقلا عن مصدر لم يكشف عنه أيضا.

وقالت "سي إن إن" إنه على طول المسار الشمالي قبالة الساحل الإيراني، ستكون هناك حاجة إلى تصاريح من طهران، على الرغم من أنه لن يتم فرض أي رسوم هناك أيضا.

وكان ممثلون من إيران وعمان قد تفاوضوا في وقت سابق على تنظيم الشحن في العاصمة العمانية مسقط. ومن الجانب العماني، قاد المحادثات وزير الخارجية بدر البوسعيدي، في حين مثل طهران وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

المحادثات جزء من اتفاق إطاري

وقالت وزارة الخارجية العمانية إن المحادثات ستستمر على المستويين الفني والسياسي. ولم تقدم عمان تفاصيل عن المقترح. ووفقا للمراسل رافيد، لم تبد إيران موافقتها بعد.

وينص الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران على أن تتوصل طهران إلى اتفاق مع عمان، بالتنسيق مع الدول الساحلية، بشأن الإدارة المستقبلية للمضيق.

وقد وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا وتكرارا فرض أي رسوم بأنه أمر غير مقبول.