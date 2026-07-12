الجيش الأمريكي يشن ضربات ضد إيران ردا على استهداف سفينة في هرمز

قالت إيران في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد إنها تعتبر مضيق هرمز مغلقا مرة أخرى بعد أن أصيبت سفينة تستخدم "مسارا غير مصرح به" بطلقة تحذيرية في الممر المائي الحيوي، مما يعرض اتفاق وقف إطلاق النار الهش بالفعل مع الولايات المتحدة لمزيد من الخطر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية بعد وقت قصير إن قواتها بدأت في شن جولة ثالثة من الضربات ضد إيران. وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع انفجارات في بندر عباس وسيريك، وهما بلدتان تقعان على طول شواطئ المضيق.

وقال الجيش: "الولايات المتحدة تفرض ثمنا باهظا من خلال الاستمرار في تقويض قدرة إيران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر المضيق بحرية".

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن سفينة حاويات ترفع علم قبرص أصيبت من قبل إيران تعرضت لـ"أضرار جسيمة في غرفة المحرك"، وهناك أحد أفراد الطاقم المدني في عداد المفقودين.

وكان مسؤولون أمريكيون كبار قد صرحوا في وقت سابق في واشنطن بأنه لا يمكن إحراز تقدم في المفاوضات الرامية إلى تعزيز اتفاق الشهر الماضي لإنهاء الحرب دون أن يكون المضيق آمنا - بل وذكروا أنهم يريدون من إيران أن تقدم تصريحات علنية بهذا المعنى.

وبدلا من ذلك، قال الحرس الثوري إن سفنا متعددة "تجاهلت تحذيراتنا وتعليماتنا لتصحيح مسارها والمضي قدما على طول المسار المعتمد". وأضاف أن إحداها "أصيبت بطلقة تحذيرية وتم إيقافها".

وقالت إيران إن المضيق سيبقى مغلقا "حتى إشعار آخر"، وذكرت أنها ستدرس استهداف "قواعد معادية إضافية في المنطقة" إذا واجهت المزيد من الهجمات.

وبعد ما يزيد قليلا عن ساعة، أعلنت الولايات المتحدة عن جولتها الجديدة من الضربات.

ونشر وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا: "لقد اتخذت إيران خيارا سيئا. والآن تدفع الثمن".

وجاءت موجة الإطلاق الأخيرة من كلا الجانبين في أعقاب اجتماع وزيري خارجية إيران وعمان يوم السبت لمناقشة المضيق الواقع بينهما، بعد أيام من الهجمات الإيرانية على السفن والرد الأمريكي الذي وجه ضربة للاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب.