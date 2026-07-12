ترامب: ليندسي غراهام أحد أعظم الأشخاص وأعضاء مجلس الشيوخ الذين عرفتهم على الإطلاق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن «السيناتور ليندسي غراهام أحد أعظم الأشخاص وأعضاء مجلس الشيوخ الذين عرفهم على الإطلاق».

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، صباح الأحد، أن «عضو مجلس الشيوخ الراحل كان يعمل دائمًا، وكان وطنيًا أمريكيًا حقيقيًا».

وأعلن الحساب الرسمي للسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، على منصة «إكس» اليوم الأحد، وفاته إثر مرض مفاجئ.

وكان غراهام (71 سنة) عضوًا جمهوريًا كبيرًا بمجلس الشيوخ عن ‌ولاية ساوث كارولاينا. ‌وكان في السابق من ‌أشد ⁠منتقدي الرئيس دونالد ⁠ترامب، قبل أن يصبح أحد أكثر حلفائه ولاء في الكونجرس.

وانتخب غراهام عضوًا ‌في مجلس ‌الشيوخ عام 2002. وبحسب موقعه الإلكتروني، ‌انتخب عضوًا في مجلس النواب ‌عام 1994 عن الدائرة الانتخابية الثالثة بولاية ساوث كارولاينا قبل دخوله مجلس الشيوخ.

وذكر موقعه الإلكتروني أن غراهام، ‌المعروف بمواقفه المتشددة في مجال الدفاع «سعى باستمرار إلى تحقيق ⁠نتائج ⁠في الحرب على الإرهاب تحمي مصالحنا الأمنية الوطنية على المدى الطويل».