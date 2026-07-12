الحكومة الإسرائيلية تمدد إعلان الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 28 يوليو

أفادت هيئة البث العبرية، بأن الحكومة اتخذت قرارًا صباح اليوم الأحد، بتمديد إعلان الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 28 يوليو.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن تمديد الحكومة لحالة الطوارئ في الجبهة الداخلية «تم بتصويت عاجل عبر الهاتف».

ونقلت عن مصادر أمنية مزاعمها أنه «كان هناك احتمال كبير لوقوع هجوم على الجبهة الداخلية المدنية».

في المقابل، شرع الجيش الإسرائيلي في تنفيذ خطة لخفض أعداد جنود الاحتياط، في خطوة يصفها القادة العسكريون بأنها بداية للانتقال التدريجي نحو الروتين العسكري المعتاد، وذلك بعد فترة طويلة من العمليات القتالية المكثفة على عدة جبهات.

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن جنود احتياط في عدد من الوحدات تلقوا خلال الأسبوع الماضي إخطارات تفيد بأن الجيش يستعد لخفض كبير في عدد أوامر التعبئة الطارئة المعروفة باسم «الأمر 8»، وذلك عقب إجراء تقييم جديد للوضع العملياتي.

وبحسب التقارير، أُبلغ أفراد إحدى الوحدات بأن حجم القوات العاملة فيها سيُخفض بنحو 50% ابتداءً من الأسبوع المقبل، فيما تضمنت إخطارات أخرى تقليص جميع الأنشطة التي لا تُصنف على أنها ضرورية من الناحية العملياتية.

وسيشمل التقليص وحدات وقطاعات عملياتية مختلفة داخل الجيش الإسرائيلي، في إطار عملية إعادة تقييم شاملة لانتشار القوات والاحتياجات العسكرية.