باكستان: ضبط النفس والحوار هما سبيل استقرار المنطقة

دعا وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الباكستاني محمد إسحاق دار، جميع الأطراف إلى اتباع مسار خفض التصعيد وضبط النفس، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا.

وقال مكتب المتحدث باسم وزارة خارجية باكستان، اليوم الأحد، إن إسحاق دار، أجرى اليوم الأحد اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني عباس عراقجی، حيث تبادلا وجهات النظر حول الأوضاع المتطورة في المنطقة.

ودعا وزير الخارجية، نائب رئيس الوزراء الباكستاني جميع الأطراف إلى اتباع مسار خفض التصعيد وضبط النفس، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في مذكرة تفاهم إسلام آباد.

كما أكد الوزير الباكستاني، أن «الحوار والدبلوماسية هما الحل الوحيد والمناسب لتسوية الخلافات، وتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة».

وشدد إسحاق دار على استعداد إسلام آباد لمواصلة القيام بدور بناء في تعزيز وحفظ السلام والاستقرار الإقليميين.

وكان الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة قد دعا إلى الوقف الفوري للتوترات، مؤكدًا استعداد بلاده للمساعدة في دفع عملية وقف إطلاق النار، وتحقيق الاستقرار المستدام بالمنطقة.

وقال الجيش الأمريكي إنه شن سلسلة جديدة من الضربات على إيران بعد أن هاجمت سفينة حاويات اليوم الأحد، في حين قالت طهران أنها أغلقت مضيق هرمز مجددا، وصعدت هجماتها على منشآت أمريكية في دول خليجية.

وأدى تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة ‌وإيران خلال الأيام القليلة الماضية، إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان يهدف إلى إنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل بهجمات على إيران في 28 فبراير، إلا أن ترامب ترك الباب مفتوحا أمام مواصلة المفاوضات.

وقالت إيران إنها أغلقت مضيق هرمز بعد إطلاق نيران تحذيرية على سفينة كانت تبحر في مسار غير مصرح به. وحذرت من أن أي رد على الواقعة سيقابل «برد قاس».

لكن القيادة المركزية الأمريكية قالت إن السفن التجارية ما زالت تواصل عبور الممر المائي الذي كان ينقل نحو 20 بالمئة من شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل اندلاع الحرب.