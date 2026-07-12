إصابة 5 من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي بعد تناول جبنة رومي في الدقهلية

أصيب خمسة أشخاص من أسرة واحدة بحالة إعياء وقيء وإسهال، إثر الاشتباه في إصابتهم بتسمم غذائي بعد تناول جبنة رومي داخل منزلهم بقرية طنيخ التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بالواقعة.

وانتقلت الأجهزة المعنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة كل من: عبدالرازق صبرة عبدالحافظ (37 عامًا)، وندى جمال عبدالجليل الصاوي (25 عامًا)، ونجلاء عبدالرازق صبرة (7 سنوات)، ونور عبدالرازق صبرة (5 سنوات)، ونادين عبدالرازق صبرة (3 سنوات)، بأعراض هبوط وقيء وإسهال.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى نبروه المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة، وبيان سبب الإصابة.