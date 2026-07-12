 الأمن البحري العماني: إنقاذ 23 من أفراد طاقم السفينة التي أرسلت نداء استغاثة قبالة مسندم - بوابة الشروق
الأحد 12 يوليه 2026 2:41 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من بطل المونديال؟
النتـائـج تصويت

الأمن البحري العماني: إنقاذ 23 من أفراد طاقم السفينة التي أرسلت نداء استغاثة قبالة مسندم


نشر في: الأحد 12 يوليه 2026 - 2:34 م | آخر تحديث: الأحد 12 يوليه 2026 - 2:34 م

أفاد مركز الأمن البحري العُماني، بأن الجهات المختصة استجابت لنداء الاستغاثة الصادر عن السفينة التجارية «GFS GALAXY»، التي ترفع علم جمهورية قبرص، إثر تعرضها لحادث على بعد 4.4 أميال بحرية من سواحل محافظة مسندم.

وقال في بيان، اليوم الأحد، إن الجهات المختصة تمكنت من إنقاذ 23 من أفراد طاقم السفينة، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، فيما تواصل الفرق المختصة عمليات البحث عن أحد أفراد الطاقم الذي ما زال في عداد المفقودين.

وقالت وزارة الخارجية الهندية إن مواطنا هنديا فقد إثر ‌هجوم استهدف السفينة التجارية «GFS GALAXY»، قبالة سواحل سلطنة عُمان في وقت سابق من اليوم الأحد.

وأضافت ⁠الوزارة أن 10 من أصل 11 مواطنا هنديا كانوا على متن السفينة جرى إنقاذهم حتى الآن، فيما لا يزال واحد في عداد المفقودين، ونددت الوزارة ‌بالهجوم.

وأشارت ⁠إلى أن السفارة الهندية في عمان تتابع الوضع عن كثب، وتنسق مع السلطات ⁠العُمانية في عمليات البحث والإنقاذ الجارية.

وذكرت إيران في وقت سابق، أنها أطلقت طلقة تحذيرية أصابت سفينة كانت ⁠تسلك مسارا غير مصرح به.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك