استشهاد فلسطينيين أحدهما طفلة برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة

استشهد مواطنان فلسطينيان أحدهما طفلة، اليوم الأحد، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلو وكالة «وفا» نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد الطفلة تالا جمعة أبو مطر (9 أعوام)، برصاص جيش الاحتلال في منطقة «تبة النويري» غرب مخيم النصيرات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المواطن محمود محمد توفيق مصلح، استشهد متأثرا بجروح أصيب بها شرق مخيم البريج أمس الأول.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عمليات قصف ونسف لمنازل ومنشآت سكنية، إلى جانب إطلاق نار في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال نفذت عمليات تفجير لمبانٍ سكنية ومنشآت مدنية في جنوب مدينة خان يونس، فيما تعرضت مناطق أخرى من المدينة لقصف وإطلاق نار من الدبابات والطائرات المسيّرة والزوارق الحربية.

وفي وسط القطاع، تعرضت مناطق شرق مخيم البريج لقصف مدفعي، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة غزة، إضافة إلى قصف طال محيط مدينة رفح جنوبا.

كما شهدت مناطق شمال القطاع تفجيرات في شرق جباليا وحي التفاح شمال شرق مدينة غزة، إلى جانب إطلاق نار من طائرات مسيرة باتجاه عدد من المناطق السكنية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي إلى 1101 شهيد، إضافة إلى 3535 مصابا، إلى جانب تسجيل 800 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 73,223 شهيدًا، و173,643 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.