أحمد الشرع من البرلمان: أمامنا مسئولية لبناء سوريا وتكريس القانون

قال الرئيس السوري، أحمد الشرع، الأحد، إن بلاده "تكتب تاريخاً جديداً يعبر عن حضارتها وقيمها"، ودعا أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) الجديد إلى تحمل "المسؤولية لبناء الوطن والفرد".

وقال الشرع في كلمة خلال انطلاق أولى جلسات مجلس الشعب: "لا تزال البشرية منذ نشأتها تبحث عن الطريق الأمثل لإدارة مصالحها فالقبول والرضا وسيلة لطرد الخلاف".

وأضاف: "سوريا تكتب تاريخاً مجيداً يعبر عن بطولاتها ونحن أمام مسؤولية لبناء الوطن والفرد وتغليب المسؤولية".

وتابع: "نحن شركاء في بناء المسؤولية والمجلس اليوم منبر للحق والعدالة".

وأردف مخاطبا أعضاء البرلمان: "أدعوكم لتجعلوا من هذا المجلس نموذجاً في المسؤولية والكفاءة، وأن تسهموا في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات".

وأكد على أن "سوريا اليوم تكتب تاريخاً جديداً يعبر عن حضارتها وقيمها وتراثها، ولنصنع معاً تاريخ سوريا الحديثة".

وفي وقت سابق الأحد، انطلقت في العاصمة السورية دمشق أول جلسة لمجلس الشعب (البرلمان) الجديد، وذلك بعد أسبوع من إرجاء موعدها.

وبدأت الجلسة بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وفق مراسل الأناضول.

وشهدت الجلسة حضور 206 أعضاء من أصل 210 (باستثناء 3 أعضاء عن السويداء، والعضو عن محافظة إدلب شمالا محمد كلثوم الذي توفي منتصف يونيو الماضي إثر أزمة قلبية)، حيث أدوا القسم أمام الشرع، ومن المرتقب انتخاب أعضاء المكتب الرئاسي.

وجاءت شواغر محافظة السويداء الثلاثة، نتيجة التحديات والظروف الأمنية المقيدة هناك نتيجة انتهاكات ميليشيا حكمت الهجري، أحد مشايخ عقل الدروز في سوريا.

لكن المحافظة سجلت حضورها في المجلس من خلال الثلث المكمل الذي عيّنه الشرع، والذي شمل كلاً من ليث البلعوس وصبح البداح لضمان تمثيل صوت المحافظة، دون أن يلغي ذلك حقها القانوني في شغل المقاعد الشاغرة المتبقية لاحقا.

ويأتي انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب، بعد أيام من اكتمال تسمية أعضاء مجلس الشعب، إثر إصدار الشرع المرسوم رقم 143 لعام 2026، المتضمن أسماء الأعضاء كاملة، بمن فيهم الثلث المكمل المعين من قبله.

وفي 5 يوليو الجاري، أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تأجيل انعقاد الجلسة الأولى التي كانت مقررة في اليوم التالي، إلى موعد يحدد لاحقا، دون ذكر الأسباب.

ويتألف المجلس الجديد من 210 أعضاء؛ جرى انتخاب 140 منهم عبر الهيئات الناخبة في مختلف المحافظات السورية، فيما عيّن الرئيس 70 عضواً يشكلون الثلث المكمل، وذلك وفقاً لأحكام النظام الانتخابي المؤقت.

تأتي هذه التطورات السياسية كخطوة رئيسية في إعادة بناء مؤسسات الدولة، وذلك بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، والذي حكم البلاد بين عامي 2000 و2024.