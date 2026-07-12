قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تحدث مع السيناتور ليندسي غراهام، الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية، مساء السبت، قبل ساعات من وفاته.

وأضاف ترامب في مقابلة مع برنامج «ميت ذا برس»، على قناة «إن بي سي»، أن غراهام كان بخير، باستثناء شعوره بالتعب، معتقدًا أن وفاته كانت «سريعة، وربما لم تكن أسوأ طريقة للموت».

ووصف ترامب السيناتور الراحل بأنه «كان بمثابة فرد من العائلة». واعتاد الاثنان التحدث بانتظام عبر الهاتف ولعب الغولف معًا. وكان غراهام قد عاد لتوه من رحلة إلى أوكرانيا قبل وفاته المفاجئة.

وأوضح ترامب أن غراهام اتصل به في وقت مبكر من المساء لمناقشة قانون «إنقاذ أمريكا»، وهو مشروع قانون من شأنه إعادة هيكلة آلية الانتخابات، ولكنه لا يحظى بالدعم الكافي لتمريره في مجلس الشيوخ.

واستطرد: «لقد قال بالفعل إنه متعب، لكنه يريد تمرير قانون إنقاذ أمريكا، فقلت له: حسنًا، سننجز ذلك يا ليندسي. سأراك قريبًا».

وأعلن الحساب الرسمي للسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، على منصة «إكس» اليوم الأحد، وفاته إثر مرض مفاجئ.

وكان غراهام (71 سنة) عضوًا جمهوريًا كبيرًا بمجلس الشيوخ عن ‌ولاية ساوث كارولاينا. ‌وكان في السابق من ‌أشد ⁠منتقدي الرئيس دونالد ⁠ترامب، قبل أن يصبح أحد أكثر حلفائه ولاء في الكونجرس.

وانتخب غراهام عضوًا ‌في مجلس ‌الشيوخ عام 2002. وبحسب موقعه الإلكتروني، ‌انتخب عضوًا في مجلس النواب ‌عام 1994 عن الدائرة الانتخابية الثالثة بولاية ساوث كارولاينا قبل دخوله مجلس الشيوخ.

وذكر موقعه الإلكتروني أن غراهام، ‌المعروف بمواقفه المتشددة في مجال الدفاع «سعى باستمرار إلى تحقيق ⁠نتائج ⁠في الحرب على الإرهاب تحمي مصالحنا الأمنية الوطنية على المدى الطويل».