رئيس إندونيسيا يطمح لتحقيق نهضة اقتصادية في البلاد انطلاقا من القرى

قال الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو إنه من المتوقع أن تبدأ النهضة الاقتصادية لإندونيسيا من مستوى القرى قبل أن تتوسع إلى المدن، مما يتيح تداول الأموال وبقاءها داخل المجتمعات المحلية.

وقال برابو في كلمة ألقاها اليوم الأحد خلال الاحتفال باليوم الوطني الـ79 للجمعيات التعاونية في سينايان بجاكرتا: "سنضمن أن يصبح المزارعون والصيادون والعمال أكثر رخاء. اقتصادنا سينهض من القرى والمدن والمديريات، والأموال ستبقى في تلك المناطق"، حسبما أوردت وكالة أنباء /أنتارا/ الإندونيسية.

وأضاف أن الحكومة ستعمل على ضمان وصول النمو الاقتصادي إلى المواطنين، مؤكدا مجددا التزام الدولة بتحسين رفاهية المزارعين والصيادين والعمال.

وأشار برابو إلى أنه تلقى تقارير تفيد بأن رفاهية المزارعين قد تحسنت بشكل ملحوظ، مما مكن بعضهم من السفر إلى الخارج لقضاء العطلات.

وعلق قائلا: "هذا أمر جيد تماما. فهم يستحقون قضاء عطلة في الخارج أيضاً".

وأضاف الرئيس أن الحكومة تعمل على تغيير الأوضاع التي أدت لفترات طويلة إلى تركز ثروات الشعب في مناطق أخرى، وذلك عبر ضمان أن يشعر المواطنون بفوائد النمو الاقتصادي بشكل مباشر أكثر.

كما شدد برابو على أن الحكومة لا تقف ضد الشركات الكبرى، فباعتبارها اقتصادا رئيسيا، لا تزال إندونيسيا بحاجة إلى مساهمة جميع الفاعلين الاقتصاديين، بما في ذلك الجمعيات التعاونية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والقطاع الخاص، والشركات المملوكة للدولة، والشركات المملوكة للمناطق.