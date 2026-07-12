زيلينسكي يعلن عزمه إعفاء رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو من منصبها ضمن تعديل وزاري واسع

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عزمه إعفاء رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو من منصبها، في إطار تعديل وزاري واسع يهدف إلى موائمة الحكومة الأوكرانية مع استراتيجية سياسية جديدة، في ظل استمرار الحرب مع روسيا للعام الخامس على التوالي.

وقال زيلينسكي، اليوم الأحد، في منشور عبر منصة إكس، "ستبدأ تغييرات في المناصب في أوكرانيا لضمان تنفيذ الاستراتيجية السياسية المحدثة"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف زيلينسكي أنه عرض على سفيريدينكو "فرصة قيادة مجال جديد وهام من العلاقات مع شريك رئيسي"، معربا عن امتنانه لـ "عملها الواضح والثابت والفعال" خلال فترة توليها رئاسة الحكومة، التي استمرت قرابة عام.

وأشار زيلينسكي إلى أن "التعديلات المرتقبة ستشمل أيضا رؤساء أجهزة إنفاذ القانون".

وأكدت سفيريدينكو مغادرتها منصبها في منشور على منصة تليجرام، كتبت فيه أنه كان شرفا لها أن تقود الحكومة خلال هذه الفترة العصيبة، مؤكدة استعدادها لمواصلة خدمة البلاد في أي منصب آخر، وفقا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

من جانبه، لم يعلن زيلينسكي على الفور عن المرشح لخلافة سفيريدينكو.

وتولت سفيريدينكو (40 عاما) منصب رئيسة الوزراء منذ يوليو 2025، وشغلت قبل ذلك منصبي نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشئون الاقتصادية.