الأمير وليام والأميرة كيت يتابعان نهائي ويمبلدون معا من المقصورة الملكية

يحضر الأمير وليام برفقة زوجته كيت واثنين من أطفالهما نهائي فردي الرجال في بطولة ويمبلدون للتنس، في وقت لاحق من اليوم الأحد، في المقصورة الملكية التي ستضم أيضا عددا من الشخصيات البارزة، من بينهم الممثلون داستن هوفمان ونيكول كيدمان وبن ستيلر.

وتتولى كيت، بصفتها راعية نادي عموم إنجلترا، تسليم كأس البطولة للفائز بالمباراة النهائية التي تجمع الإيطالي يانيك سينر والألماني ألكسندر زفيريف.

وكانت كيت سلمت، أمس السبت، كأس منافسات السيدات إلى التشيكية ليندا نوسكوفا، لكنها لم تكن برفقة أي من أفراد عائلتها آنذاك.

وسيحضر أيضا ابنا الزوجين الأكبر سنا، الأمير جورج والأميرة شارلوت، المباراة النهائية، بعدما سبق للأربعة جميعا حضور نهائي العام الماضي، الذي شهد فوز سينر على الإسباني كارلوس ألكاراز.

ومن المقرر أن تضم المقصورة الملكية أيضا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ووزير الرياضة الإيطالي أندريا أبودي.

كما سيحضر المباراة عدد من أبطال ويمبلدون السابقين، هم السويدي ستيفان إدبرج، والأسترالي ليتون هيويت، والهولندي ريتشارد كرايتشيك، والتشيكي يان كوديش، والأمريكي ستان سميث.