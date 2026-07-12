اندلاع النيران في مصفاة نفط روسية جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية

أعلن حاكم منطقة سامارا الروسية المطلة على نهر الفولجا، فياتشيسلاف فيدوريشيف، اليوم الأحد، مقتل رجل وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم طفل، جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت المنطقة.

وأوضح فيدوريشيف، عبر تطبيق تليجرام، أن الهجمات ألحقت أضرارا بمبان سكنية ومنشأة صناعية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وذكرت منصة "أسترا" الإخبارية الروسية المستقلة، استنادا إلى صور ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المنشأة المستهدفة هي مصفاة سيزران النفطية. حيث أظهرت اللقطات اندلاع عدة حرائق ضخمة مشتعلة داخل المصفاة.

وأكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية لاحقا تنفيذ الهجوم، مشيرة إلى رصد انفجارات وحرائق في المصفاة المستهدفة.

وقالت هيئة الأركان إن هجمات الطائرات المسيرة استهدفت 10 ناقلات نفط وأربع عبارات في بحر آزوف.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من صحة هذه الادعاءات.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، إسقاط 349 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وسبق أن استهدفت أوكرانيا مصفاة سيزران عدة مرات. وبعد هجوم سابق في أواخر مايو الماضي، اضطرت المصفاة، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 5ر8 مليون طن سنويا، إلى تعليق عملياتها.

وتنتج المصفاة، المملوكة لشركة النفط الحكومية "روسنفت"، البنزين والديزل والكيروسين.

وتعاني روسيا من نقص في الوقود نتيجة الهجمات الأوكرانية المتكررة على منشآت تكرير النفط، والتي أدت إلى تعطيل الإنتاج. وبدأت محطات الوقود بتقنين بيع الوقود، فيما يضطر السائقون في العديد من المناطق إلى الانتظار في طوابير طويلة للحصول على البنزين.

وتشن كييف حملة منذ أشهر بهدف زيادة الضغوط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أمر بشن الغزو الشامل لأوكرانيا قبل أكثر من أربع سنوات، لدفع موسكو إلى الدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب.