الرئيس الألماني: فئة لا يستهان بها من الناخبين باتت تصوّت ضد منظومة الديمقراطية

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، عن اعتقاده بأن منصبه يمثل "ضمانة للديمقراطية" في مواجهة تنامي القوى الشعبوية.

وفي المقابلة الصيفية مع القناة الثانية الألمانية "زد دي إف"، قال شتاينماير اليوم الأحد :"لقد تغير دور الرئيس الاتحادي. ففي الماضي، كان الرئيس يحلق ــ إن جاز التعبير ــ فوق الأحزاب".

وأضاف أنه قبل عشرين عامًا أو أكثر، كان الناخبون يختارون بين اليسار واليمين، أو بين الصواب والخطأ.

ورأى شتاينماير أنه رغم أن الأمر لا يزال كذلك إلى حد كبير اليوم، فإن هناك الآن فئة لا يستهان بها تصوّت ضد منظومة الديمقراطية نفسها، وأردف: "وهنا لم تعد مسألة الحياد الحزبي كافية، بل أصبح لا بد من اتخاذ موقف".

وجاءت تصريحات شتاينماير ردًا على سؤال عما إذا كان يندم على قوله، عقب الاحتجاجات المناهضة لإجراءات مكافحة جائحة كورونا، إن "المسيرات الاحتجاجية السلمية فقدت براءتها"، وكذلك على وصفه المطالبين بتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة بأنهم "خبراء العيار (الناري)"، وأكد الرئيس الألماني أنه لا يندم على هذين التصريحين.