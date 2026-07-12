 على رأسهم نجم الزمالك.. الاتحاد السكندري يعلن تعاقده مع 4 لاعبين - بوابة الشروق
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على رأسهم نجم الزمالك.. الاتحاد السكندري يعلن تعاقده مع 4 لاعبين

محمد ثابت
نشر في: الأحد 12 يوليه 2026 - 6:45 م | آخر تحديث: الأحد 12 يوليه 2026 - 6:45 م

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد سلامة، إتمام التعاقد مع أربعة لاعبين جدد لدعم الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بناءً على توصية وموافقة المدير الفني حمزة الجمل، في إطار خطة تدعيم الصفوف خلال فترة الانتقالات الحالية.

وضم «زعيم الثغر» كلًا من أحمد حمدي، صانع ألعاب الزمالك السابق، بعقد يمتد لثلاثة مواسم، ومحمد مصطفى «ميدو»، مدافع سموحة السابق، لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب أحمد العربي، حارس مرمى غزل المحلة السابق، بعقد لثلاثة مواسم.

كما تعاقد النادي مع أحمد السيد، لاعب الوسط المهاجم بطنطا، بعقد يمتد لأربعة مواسم، عقب إنهاء كافة التفاصيل المالية مع ناديه السابق.

وأكد مجلس الإدارة أن هذه الصفقات تأتي ضمن استراتيجية النادي لتقوية الفريق وتلبية احتياجات الجهاز الفني، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد بقوة.


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