شوبير يزف نبأً سارًا لجماهير الزمالك: النادي سيصبح «على الزيرو» دون مشاكل

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زفّ الإعلامي أحمد شوبير نبأً سارًا لجماهير القلعة البيضاء، بشأن قرب انتهاء الأزمات المالية بالنادي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الزمالك سيصبح «على الزيرو» دون مشاكل.

وقال شوبير، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أودّ أن أزف خبرًا سارًا لجماهير نادي الزمالك، وهذا الخبر مؤكد بنسبة 100%، إذ ستنتهي هذا الموسم جميع أزمات الزمالك الإنشائية والاستثمارية والمادية والفنية».

وأضاف: «ستتفاجأون خلال أيام أو أسابيع بدخول مستثمرين كبار، وحدوث تطورات قوية داخل النادي، كما سيتم إنهاء جميع القضايا المالية المرفوعة ضد الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم».

وتابع: «وماذا عن إبراهيما نداي ومستحقاته البالغة مليونًا و600 ألف دولار؟ سيتم حلها أيضًا».

واختتم: «التوجه الحالي هو أن يصبح الزمالك على الزيرو دون أي مشاكل».