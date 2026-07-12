أمين الجامعة العربية يؤكد الرفض القاطع لاعتداءات إيران على دول الخليج

صرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن نبيل فهمي، الأمين العام، أجرى اتصالات هاتفية خلال الساعات الماضية مع كل من أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الأردن والأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية السعودية، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية البحرين.

وتناولت الاتصالات تجدد الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية في إنتهاك صريح لقواعد القانون الدولي وتهديد ممنهج لأمن الملاحة البحرية وخطوط التجارة العالمية.

وعبر فهمي خلال الاتصالات عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد لهذه الاعتداءات التي وصفها بأنها "أعمال عدائية متكررة وممنهجة"، مؤكدا أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول العربية وتهديدا مباشرا لأمنها وإستقرارها، ومُجددا تضامن الجامعة الكامل مع السعودية والبحرين والأردن في مواجهة هذه الاعتداءات.

كما جرى التأكيد على ضرورة العودة للمسار التفاوضي، والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن 2817، والعمل على احتواء التوترات وبذل الجهود اللازمة للتوصل إلى حلول سلمية وشاملة تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.