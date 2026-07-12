اشتعلت الأجواء مبكرًا قبل المواجهة المرتقبة بين منتخبي فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم، بعد تبادل التصريحات بين لاعبي الفريقين، في إطار الحرب النفسية التي تسبق اللقاء.

وكان لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا، قد أطلق تصريحات قوية أكد خلالها أن على منتخب فرنسا أن «يخاف» من الماتادور، مستشهدًا بتفوق منتخب بلاده في مواجهات سابقة، وهو ما أثار ردًا مباشرًا من إبراهيما كوناتي.

ورد مدافع منتخب فرنسا على تلك التصريحات، مؤكدًا أن «الديوك» لا يشعرون بأي قلق، مشددًا على أهمية الحفاظ على التركيز وعدم الانسياق وراء مثل هذه التصريحات، خاصة في الأدوار الحاسمة.

وقال كوناتي، في تصريحات نقلتها صحيفة «آس» الإسبانية: «يمكنه أن يقول ما يشاء، لكننا لسنا خائفين. لا ينبغي أن نخشى أي منتخب، بل يجب أن نتحلى بالتواضع وألا نقع في هذا الفخ».

وأضاف: «لا نهتم بما يُقال خارج الملعب، تركيزنا منصب بالكامل على المباراة. سنستعد بأفضل شكل ممكن، وفي النهاية ستُحسم الأمور داخل أرض الملعب».

وتترقب الجماهير مواجهة قوية بين المنتخبين، في لقاء يجمع حامل اللقب بمنتخب إسبانيا، الذي قدم مستويات لافتة خلال مشوار البطولة، ما يزيد من حدة التنافس على بطاقة التأهل إلى النهائي.