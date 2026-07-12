انتخب مجلس الشعب السوري، في الجلسة الأولى التي افتتحت اليوم الأحد، الدكتور عبدالحميد عكيل العواك رئيسا للمجلس، هو خبير وقاضٍ ومستشار قانوني وأكاديمي سوري، انشق عن نظام الأسد مع بداية الحراك السوري ضد النظام.

وبرز العواك باعتباره أحد الوجوه السياسية والتشريعية البارزة في المرحلة الانتقالية الحالية في سوريا.

والعواك، هو عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري، وهو أكاديمي وأستاذ في القانون الدستوري، وينحدر من محافظة الحسكة شمال شرق البلاد.

ويعد العواك أحد أبرز المرشحين الثلاثة الذين تقدموا رسميا ليوم الأحد لخوض انتخابات رئاسة مجلس الشعب السوري الجديد في جلسته الافتتاحية الأولى (إلى جانب المرشحين مؤيد القبلاوي ومحمد رامز كورج)، بحسب موقع "العربية نت "الإخبارية.

وصل على 99 صوتا من أصل 206 أصوات، بينما حصل القبلاوي على 75 صوتا، ورامز كورج على 31 صوتا، إضافة إلى ورقة بيضاء واحدة.