الإمارات: إعلان الحداد وتنكيس الأعلام 4 أيام لوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

أعلن ديوان الرئاسة في دولة الإمارات، الحداد على وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والد أمير قطر، وتنكيس الأعلام بجميع الدوائر الرسمية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 12 يوليو وينتهي بنهاية يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو الجاري.

وصباح اليوم، أعلن الديوان الأميري القطري، وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والد أمير دولة قطر.

وقال الديوان في بيان: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الأميري، فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية في صباح اليوم 27 محرم 1448 الموافق 12 يوليو 2026، عن عمر ناهز 74 عاما.