حارس مرمى الأرجنتين: أريد التحسن قبل مواجهة إنجلترا

أكد إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى منتخب الأرجنتين، تطور مستواه خلال بطولة كأس العالم 2026، وذلك قبل المباراة المرتقبة أمام إنجلترا في نصف نهائي البطولة التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك، خلال الفترة الحالية وحتى 19 يوليو الجاري.

وتلتقي الأرجنتين مع إنجلترا في العاشرة من مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة، فيما تلعب إسبانيا أمام فرنسا في نصف النهائي الآخر.

وقال إيميليانو مارتينيز في تصريحات نقلتها صحيفة «أولي» الأرجنتينية: «سيكون هناك احترام كبير خلال مواجهة إنجلترا، أبنائي وُلدوا هناك، وأنا أعيش هناك منذ 16 عامًا، لذلك علينا فقط الاستمتاع بهذه المباراة ومحاولة الفوز بها كما نفعل دائمًا».

وأضاف: «أشعر براحة أكبر خلال مساعدة منتخب بلادي أمام سويسرا.. أنا أساعد كثيرًا، ليس فقط بالتصديات، ولكن أيضًا عندما أشارك بالقدمين أو في الكرات الطويلة».

وتابع: «قدمت مباراة جيدة جدًا أمام سويسرا وشعرت براحة كبيرة، وأريد التحسن أكثر قبل نصف النهائي».

وأتم: «الصحافة أخذت الأمر إلى مستوى أكبر قليلًا، أنا حارس مرمى وأريد دائمًا أن أتصدى لكرات أكثر مما تستقبل شباكي، ومع ذلك لا أركز فقط على التصديات فقط، بل أحاول تقديم الدعم الكامل للفريق داخل الملعب، سواء بالتواصل أو قيادة اللاعبين».