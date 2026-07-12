ألمانيا: 70 ألف تلميذ اجتازوا دورات تدريبية خاصة للتعامل مع الكوارث

بلغ عدد التلاميذ الذين اجتازوا في ألمانيا دورات تدريبية خاصة للتعامل مع حالات الكوارث نحو 70 ألفًا، وذلك منذ مطلع عام 2025 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وبحسب رد الحكومة الألمانية على استجواب برلماني تقدمت به كتلة حزب الخضر، واطلعت عليه صحيفة "راينيشه بوست"، شارك 69 ألفًا و8 تلاميذ في هذه الدورات المجانية خلال تلك الفترة.

وتولت 5 منظمات إغاثة معتمدة تقديم هذه الدورات التي تحمل اسم "الإسعافات الأولية مع محتويات الحماية الذاتية"، وتهدف هذه الدورات إلى تعزيز قدرة السكان على الاعتماد على أنفسهم في حالات الدفاع المدني، وكذلك في سائر حالات الطوارئ والأزمات الاستثنائية، وفقًا لما أوردته الصحيفة.

ورغم ارتفاع عدد المشاركين، ترى الكتلة البرلمانية لحزب الخضر أن هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات. وقال النائب ليون إيكرت للصحيفة إن المؤسسات التعليمية تمثل عنصرًا أساسيًا في هذا المجال، لكنها لا تشكل حلًا شاملًا، مطالبا بتعزيز إشراك الشركات والمتطوعين.

وقال إيكرت: "المطلوب أيضًا أن تضطلع الشركات والمتطوعون بدورهم. لكن وزير الداخلية لا يعتزم، للأسف، تقديم دعم ملموس للعمل التطوعي في مجال حماية السكان، رغم أن هذا تحديدا هو ما نحتاج إليه".

وأضاف إيكرت أن الحكومة تستثمر مبالغ طائلة في البنية التحتية التقنية، لكنها تهمل تعزيز جاهزية المواطنين لمواجهة الأزمات. واعتبر أن ذلك أمر مخيب للآمال، لافتا إلى أن أنظمة الإنذار، مثل صفارات الإنذار، لن تكون ذات جدوى إذا لم يتمكن السكان من فهم دلالات إشاراتها.