دورتموند يؤكد غياب أدييمي وسط مفاوضات انتقاله إلى برشلونة

أكد نادي بوروسيا دورتموند الألماني غياب مهاجمه كريم أدييمي عن اختبارات اللياقة البدنية التي أجراها الفريق استعدادًا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، في ظل المفاوضات المتقدمة مع برشلونة الإسباني بشأن انتقال اللاعب.

وأوضح النادي، في بيان عبر حساباته الرسمية، أن كريم أدييمي وزميله كيل فاتين حصلا على إذن بالغياب عن اختبارات بداية الموسم بسبب دخولهما في مفاوضات مع أندية أخرى، وهو ما يعكس اقتراب حسم مستقبلهما خلال الأيام المقبلة.

ويأتي غياب أدييمي في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين برشلونة ودورتموند، بعدما توصل النادي الكتالوني إلى اتفاق مع اللاعب على البنود الشخصية منذ عدة أسابيع، بينما انحصرت المفاوضات في الفترة الأخيرة حول قيمة الصفقة بين الناديين.

ووفقًا لتقارير صحفية، فقد وافق دورتموند على عرض برشلونة البالغ 22 مليون يورو، إضافة إلى 7 ملايين يورو كحوافز ومتغيرات، وهي الصيغة التي دفعت المفاوضات إلى مراحلها النهائية.

واستغل برشلونة رغبة اللاعب الألماني في ارتداء قميص الفريق، إلى جانب اقتراب نهاية عقده مع دورتموند في صيف العام المقبل، وهو ما منح النادي الإسباني أفضلية خلال المفاوضات وخفّض القيمة المالية المطلوبة لإتمام الصفقة.

ومن المنتظر أن تُستكمل الإجراءات الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة، ليصبح أدييمي أحد أبرز صفقات برشلونة الصيفية، في إطار تدعيم الخط الأمامي استعدادًا للموسم الجديد.

وكان أدييمي قد قدم مستويات مميزة مع بوروسيا دورتموند خلال الموسم الماضي، ما جعله هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية، قبل أن يقترب من خوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني بقميص برشلونة.