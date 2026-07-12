جوارديولا يعود إلى قائمة المرشحين لتدريب منتخب إيطاليا

عاد الإسباني بيب جوارديولا إلى دائرة المرشحين لتولي تدريب منتخب إيطاليا، بعدما أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تعيين باولو مالديني مديرًا فنيًا ورئيسًا لنادي إيطاليا، إلى جانب ليوناردو مستشارًا للمشروع الفني الجديد.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن الثنائي مالديني وليوناردو لا يضعان روبرتو مانشيني أو أنطونيو كونتي في صدارة خياراتهما، رغم أن الاسمين كانا الأبرز خلال الأسابيع الماضية، وهو ما أعاد جوارديولا إلى واجهة الترشيحات.

ويواجه الاتحاد الإيطالي عقبة مالية كبيرة، إذ كان جوارديولا يتقاضى راتبًا يقارب 25 مليون يورو إجمالًا سنويًا خلال موسمه الأخير مع مانشستر سيتي، وهو رقم يفوق بكثير إمكانيات الاتحاد.

وتشير التقارير إلى أن أندية الدوري الإيطالي قد تساهم في تمويل راتب المدرب الجديد، لكن حتى مع هذا الدعم سيكون من الصعب الوصول إلى الأرقام التي كان يحصل عليها المدرب الإسباني في إنجلترا.

في المقابل، يمنح مسؤولو الاتحاد الإيطالي أنفسهم بارقة أمل، خاصة أن جوارديولا سبق أن أبدى رغبته في خوض تجربة تدريب المنتخبات الوطنية خلال مسيرته.

وإلى جانب جوارديولا، تضم القائمة المختصرة أسماء أنطونيو كونتي وروبرتو مانشيني، فيما يظل كل من كارلو أنشيلوتي وأندريا بيرلو من بين الخيارات البديلة المطروحة إذا تعثرت المفاوضات مع المرشحين الأساسيين.