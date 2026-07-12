تامر أمين: هل نلعب كرة القدم في بطولات الفيفا من أجل الاستمتاع والعدالة أم لصالح الرعاة والمستثمرين؟

قال الإعلامي تامر أمين، إن ما وصفه بـ"قصة الحب" بين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم لا تزال مستمرة، معتبرًا أن الأمر أصبح يثير الشكوك حول عدالة منظومة كرة القدم العالمية.

وأضاف "أمين"، عبر برنامجه "آخر النهار"، على قناة النهار، اليوم الأحد، أن الجدل بشأن دعم "الفيفا" للأرجنتين ولاعبه ليونيل ميسي زاد، متسائلًا: "هل نلعب كرة القدم في بطولات الفيفا من أجل الاستمتاع والعدالة أم لصالح الرعاة والمراهنين والمستثمرين والفيفا يكسبوا؟".

وتطرق إلى مباراة الأرجنتين وسويسرا في بطولة كأس العالم، مؤكدًا أنها لم تكن سهلة على المنتخب الأرجنتيني، الذي حسمها في الوقت الإضافي، مشيرًا إلى أن طريقة الفوز كانت الأهم من النتيجة نفسها.

وأوضح أن المباراة بدأت بشكل طبيعي، وسجلت الأرجنتين هدفًا صحيحًا في الدقائق الأولى، قبل أن يفرض المنتخب السويسري ضغطًا كبيرًا في الشوط الثاني وينجح في إدراك التعادل، ثم يواصل هجومه بحثًا عن هدف التقدم.

واعتبر أن نقطة التحول جاءت بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، موضحًا أن الحكم أشهر بطاقة صفراء ثانية لأحد لاعبي سويسرا، ما أدى إلى طرده، وهو ما اعتبره قرارًا أثّر على سير المباراة ومنح الأفضلية للمنتخب الأرجنتيني.

وأكد ضرورة مراجعة أداء الاتحاد الدولي لكرة القدم، مشددًا على أهمية أن تقوم المنافسات على مبادئ العدالة وأن يكون الفوز من نصيب الفريق الأفضل.

وواصل المنتخب الأرجنتيني طريقه وتأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على نظيره منتخب سويسرا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين فجر اليوم الأحد، على ملعب أروهيد، ضمن منافسات البطولة، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك، خلال الفترة الحالية وحتى 19 يوليو الجاري.