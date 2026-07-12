كشف محمود سليم، محلل أداء منتخب مصر، كواليس العمل داخل الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن، مؤكدًا أن المدير الفني كان يركز بشكل كبير على الجانب النفسي ورفع معنويات اللاعبين، بجانب التحضير الفني للمباريات، من أجل الوصول إلى أفضل أداء ممكن خلال منافسات كأس العالم 2026.

وقال سليم خلال ظهوره في قناة النهار، إن مهمة محلل الأداء لا تقتصر فقط على دراسة المنافسين، بل تشمل تحليل أرقام الفرق، ورصد نقاط القوة والضعف، إلى جانب متابعة تدريبات المنتخب بشكل يومي لاكتشاف الأخطاء وتجهيز الملاحظات الفنية التي تساعد المدير الفني.

وأضاف: "الشطارة في هذه الوظيفة أن تفهم طريقة تفكير المدرب، والكابتن حسام حسن كان يقول لي: أريدك أن تعمل بعقلي، وأن تجهز لي الأمور التي قد تساعدني، لأن كل مدرب له فلسفته وأسلوبه الخاص في العمل".

وأوضح محلل أداء المنتخب أنه عمل مع أربعة مدربين للفراعنة خلال الفترة الماضية، بداية من البرتغالي كارلوس كيروش، مرورًا بإيهاب جلال، ثم روي فيتوريا، وأخيرًا حسام حسن، مشيرًا إلى أن لكل مدرب طريقته وأفكاره الخاصة.

وتحدث سليم عن الفارق في شخصية حسام حسن، قائلًا: "الجميع محترمون، وبالأخص الكابتن إيهاب جلال رحمه الله، لكن حسام حسن لديه إحساس كبير بالمسؤولية تجاه الشعب المصري، وكان دائمًا يقول لنا: نريد أن نفرح الناس، نحن نمثل شعبًا يضم 120 مليون مواطن".

وأضاف: "قبل مواجهة أستراليا كان يحفز اللاعبين ويقول لهم إن مصر لديها تاريخ وحضارة وشعب كبير، وكان يؤكد دائمًا أن المنتخب يمتلك الكفاءة والقدرة على مواجهة أي منافس، وهو ما كان يمنح اللاعبين ثقة كبيرة بأنفسهم".

وكشف سليم أن الجهاز الفني اهتم أيضًا بالجانب المعنوي للاعبين، موضحًا أن إبراهيم حسن كان يتولى جمع مقاطع فيديو لتفاعل الجماهير المصرية في الشوارع، بالإضافة إلى رسائل الدعم من الوطن العربي وأهالي غزة، لعرضها على اللاعبين من أجل تحفيزهم ورفع حالتهم المعنوية قبل المباريات.

وأشار إلى أن المنتخب المصري شهد تطورًا ملحوظًا على المستوى الهجومي تحت قيادة حسام حسن، مقارنة بفترات سابقة كان يغلب عليها الطابع الدفاعي، مؤكدًا أن الجهاز الفني يعمل على تطوير الأداء وتحقيق تطلعات الجماهير المصرية.