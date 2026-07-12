أبو مازن يدعو نبيل فهمي لحث الدول العربية على الوفاء بالتزاماتها المالية لدعم صمود الشعب الفلسطيني

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، رسالة خطية إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، حول العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، وآخر تطورات القضية الفلسطينية.

وسلم المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، رسالة الرئيس أبو مازن خلال لقائه اليوم الأحد، مع فهمي في مقر الجامعة بالقاهرة.

ودعا الرئيس أبو مازن في رسالته للأمين العام إلى تفعيل شبكة الأمان المالية العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني من خلال دعم موازنة دولة فلسطين، وذلك انطلاقا من المسئولية العربية المشتركة في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان إسرائيلي متواصل وسياسات وإجراءات إسرائيلية تستهدف تقويض مقومات صموده على أرضه في غزة والضفة، بما فيها القدس الشرقية.

كما تناولت رسالة الرئيس الفلسطيني السياسات والإجراءات الإقتصادية والمالية العقابية، التي تنتهجها، إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد فلسطين بما في ذلك حجز أموال الضرائب الفلسطينية التي تعرف بالمقاصة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وما ترتب على ذلك من ضغوط مالية متفاقمة تحولت إلى ديون على الحكومة الفلسطينية تعقد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.

من جانبه، أكد الأمين العام للجامعة العربية حرصه الكامل على بذل الجهود اللازمة لدعم القضية الفلسطينية والنضال العادل للشعب الفلسطيني في مواجهة سياسات وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.