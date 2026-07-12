أحمد موسى يطالب باستضافة مصر أمم إفريقيا وكأس العالم: ملاعبنا جاهزة ومحدش عنده بنية تحتية زينا

دعا الإعلامي أحمد موسى، إلى ضرورة تقدم مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية قريبا، لا سيما أن مصر باتت تمتلك ملاعب متميزة على مستوى القارة السمراء.

وقال خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "عندنا الملاعب جاهزة، ومحدش عنده بنية تحتية زينا في كل القارة، ونتكلم بعد كده على كأس العالم، إحنا جاهزين، والبنية التحتية جاهزة".

وأشاد بقدرة حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، على اكتشاف واختيار عناصر المنتخب، متسائلا: "كنا نعرف زيكو بيلعب فين؟!".

وأضاف أن بروز مصطفى زيكو بقوة خلال منافسات كأس العالم، يعكس غياب دور الكشافين طيلة الفترة الماضية، مشددا على أن اختيار زيكو، ومحمود صابر، ومهند لاشين، وحمزة عبد الكريم، وظهورهم بهذا الأداء في كأس العالم أمر "يُحسب للمدير الفني".

وأثنى على ظهور مصطفى شوبير، الذي تحول من الحارس رقم 2 في النادي الأهلي إلى حارس عرين الفراعنة في كأس العالم، بل وأصبح "من أهم حراس المرمى على مستوى العالم".

وذكر أن قرار حسام حسن بالدفع بشوبير لا ينتقص من قدر محمد الشناوي، وإنما هو قرار فني لمصلحة المنتخب.