وزارة النقل تنشر فيديوجراف جديد يوضح كيفية استخدام الأتوبيس الترددي السريع

نشرت وزارة النقل فيديوجراف جديد يوضح للمواطنين كيفية الوصول إلى محطات الأتوبيس الترددي السريع (BRT)، وآلية استخدام الخدمة وخطوات الركوب، إلى جانب التعريف بالمحطات التبادلية التي تربط المشروع بمختلف وسائل النقل الأخرى، وذلك في إطار جهود الوزارة للتوعية بمنظومة النقل الجماعي الحديثة، وتسهيل استخدامها أمام المواطنين، وتعزيز الاستفادة من شبكة النقل الذكي المستدام.

وقالت الوزارة، من خلال الفيديو جراف الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الأحد، إن بداية استخدام الخدمة تكون بتحديد أقرب محطة للأتوبيس الترددي السريع، ثم التوجه إليها، حيث يمكن الوصول إلى معظم المحطات عبر أنفاق المشاة، ومنها محطات: طريق الإسكندرية الزراعي، والعقيد أحمد عبد الرحيم، وشبرا بنها، ومسطرد، والخصوص، والمرج، ومحمد نجيب، ومؤسسة الزكاة، والفريق إبراهيم العرابي، والسلام، وطريق السويس، وذلك من خلال مداخل الأنفاق أسفل الطريق.

وأضافت أن عددا من المحطات الأخرى يمكن الوصول إليها عبر كباري المشاة، ومنها محطات بهتيم، وأكاديمية الشرطة، والمشير طنطاوي، والجولف، حيث يتم استخدام كوبري المشاة للوصول إلى المحطة بأمان.

وأكدت وزارة النقل أن محطة عدلي منصور تمثل المحطة الرئيسية غير النمطية على مسار الأتوبيس الترددي السريع، إذ تعد نقطة تبادل رئيسية مع العديد من وسائل النقل المختلفة، تشمل الخط الثالث لمترو الأنفاق، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، وخط السكك الحديدية، وأتوبيسات السوبر جيت، بما يوفر للمواطنين منظومة نقل متكاملة في مكان واحد.

وأوضحت الوزارة أن الأتوبيس الترددي السريع لا يمثل مجرد وسيلة نقل، وإنما يعد شبكة ربط متكاملة مع مختلف وسائل النقل الجماعي، حيث ترتبط محطة طريق الإسكندرية الزراعي بموقف إقليمي يخدم محافظات الدلتا، كما تتكامل مع الخط الثاني لمترو الأنفاق بمحطة شبرا الخيمة، إضافة إلى الربط مع خط سكك حديد (القاهرة – الإسكندرية).

وأشارت إلى أن محطة الخصوص ستتبادل الخدمة مستقبلا مع الخط السادس لمترو الأنفاق (الخصوص – المعادي)، بينما تتكامل محطة المرج الجديدة مع الخط الأول لمترو الأنفاق (المرج الجديدة – حلوان)، مع التخطيط لامتداده مستقبلا حتى شبين القناطر، بالإضافة إلى الربط مع خط سكك حديد (23 يوليو – شبين القناطر)، وموقف الأقاليم العام.

وذكرت الوزارة أن محطة السلام توفر ربطا مباشرا مع موقف السلام الجديد الذي يخدم مختلف المحافظات، فيما تتكامل محطة عدلي منصور مع الخط الثالث للمترو، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، وخط سكك حديد عدلي منصور – السويس، وموقف السوبر جيت للمحافظات، إلى جانب مطار القاهرة الدولي.

كما أوضح الفيديو أن محطة طريق السويس توفر تبادلا مباشرا مع موقف السوبر جيت والموقف الإقليمي، بينما ترتبط محطة المشير طنطاوي مع مونوريل شرق النيل الممتد من محطة استاد القاهرة حتى مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض الفيديو خطوات استخدام الخدمة، منوها إلى أنه بعد دخول المحطة سواء عبر نفق المشاة أو كوبري المشاة، يتوجه الراكب إلى شباك التذاكر للحصول على التذكرة، حيث تبلغ قيمة التذكرة 5 جنيهات لأول أربع محطات، و10 جنيهات حتى عشر محطات، و15 جنيه للرحلة الكاملة، ثم يتم تمرير التذكرة على ماكينة العبور للدخول إلى المحطة.

وقالت الوزارة إنه بعد الدخول للمحطة، يتوجه الراكب إلى الرصيف المخصص لانتظار الأتوبيس، الذي يعمل وفق مواعيد منتظمة، وعند وصوله يتعين انتظار نزول الركاب أولا قبل الصعود، مع مراعاة تخصيص المقاعد للسيدات وكبار السن وذوي الهمم.

وأضاف أن الأتوبيس الترددي السريع يعمل داخل مسار معزول بالكامل عن الحركة المرورية، بما يضمن انتظام الرحلات وسرعة الوصول، وعند الوصول إلى محطة النزول، يغادر الراكب عبر نفق المشاة أو كوبري المشاة وفق تصميم كل محطة.