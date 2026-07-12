فوكس نيوز تكشف تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للسيناتور الأمريكي ميتش ماكونيل

- السيناتور الجمهوري عُثر عليه فاقدا للوعي في منزله بواشنطن الشهر الماضي قبل نقله إلى المستشفى

أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، بأن السيناتور الجمهوري البارز ميتش ماكونيل، ممثل ولاية كنتاكي في مجلس الشيوخ الأمريكي، عُثر عليه "فاقدا للوعي" في منزله بواشنطن في اليوم الذي نُقل فيه إلى المستشفى الشهر الماضي.

ووفقا لتقرير بثته الشبكة الأمريكية، أشار التسجيل الصوتي لمكالمة الطوارئ التي أُجريت في 14 يونيو الماضي إلى أن ماكونيل كان "فاقدا للوعي" عند إرسال فرق الطوارئ.

كما طلب موظف تلقي البلاغ إرسال وحدة متخصصة في "دعم الحياة المتقدم"، في إشارة إلى الحاجة لمجموعة من الإجراءات والمهارات الطبية المنقذة للحياة التي تتجاوز الإسعافات الأولية الأساسية إلى استعادة الوظائف الحيوية واستقرار حالات الطوارئ القصوى.

ولم يعلق المتحدث باسم ماكونيل على التسجيل الصوتي، لكنه أكد أن السيناتور لا يزال في المستشفى، مشيرا إلى أن ماكونيل "يعمل عن كثب" مع فريقه المعاون بشأن القضايا التشريعية.

وقال المتحدث في بيان إن"السيناتور ماكونيل يقدر الدعم الكبير الذي يتلقاه بينما يواصل رحلة تعافيه في المستشفى".

وتابع: "حالة السيناتور مستمرة في التحسن، وهو يعمل عن كثب مع فريقه بشأن قضايا ولاية كنتاكي وشئون مجلس الشيوخ في الوقت الذي لا ينعقد فيه المجلس حاليا".

وفي اليوم التالي لدخوله المستشفى، صرح السيناتور راند بول، ممثل كنتاكي أيضا، بأن حالة ماكونيل "في تحسن".

وفي وقت سابق من هذا العام، أُدخل ماكونيل المستشفى لمدة ثمانية أيام بعد إصابته بـ "أعراض تشبه الإنفلونزا".

يُذكر أن ماكونيل -الذي يُعد صاحب أطول فترة خدمة كزعيم حزبي في مجلس الشيوخ في تاريخ الولايات المتحدة- أعلن في فبراير الماضي أنه لن يخوض انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل، وأنه سيعتزل العمل السياسي عند انتهاء ولايته الحالية في يناير 2027.

وعانى السيناتور ماكونيل من سلسلة من المشاكل الصحية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إصابات ناجمة عن السقوط، وحالات تجمدت فيها ملامح وجهه لفترة وجيزة أثناء حديثه.