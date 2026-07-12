شوبير: استقبال السيسي شرف والجماهير في مصر جعلتنا ندرك حجم الإنجاز

أشاد مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني المصري، باستقبال وتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على اللاعبين شعروا بقيمة الإنجاز الذي حققوه عندما شاهدوا استقبال الجماهير لهم.

وودع المنتخب الوطني منافسات كأس العالم 2026، من دور الـ16 بالخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت جدلًا كبيرًا بسبب الحالات التحكيمية.

وقال مصطفى شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «MBC مصر»: «تكريم الرئيس السيسي كان شيء كبير جدًا، وأهدانا وسام ونشكر الرئيس السيسي، وشعرنا أنه مبسوط بما حققناه، وشرف لي أن الرئيس قال نريد الكثير من صلاح وشوبير، وشرف لي وضع اسمي مع صلاح».

وكشف: «بعدما عدنا إلى مصر ووجدنا هذا الاستقبال من الشعب المصري، شعرنا بحجم الإنجاز الذي حققناه».

وأوضح: «مباراة إيران كانت صعبة للغاية، والفكرة أننا كنا ضمنا الصعود ولكن لا نعرف أي مركز، على عكس منتخب إيران الذي لم يكن لديه حل سوى الفوز، واللاعبون أدوا 200% من قدراتهم».

وأضاف: «سجلوا هدفًا في آخر المباراة ألغاه الفار وكانت هناك كرة في العارضة وضغط كبير في آخر المباراة.. وفي مباراة نيوزيلندا كانت هناك كرة صعبة بسبب سوء تواصل بيني وبين ياسر إبراهيم، قلت له شيل فظن أني أقول شوبير فترك الكرة لي».

وأكد: «ما قصده صلاح من رسالته أننا قدمنا أداءً مميزًا، ويجب أن نبني على هذا الأمر، من خلال الاحتراف وتطوير الدوري المصري وأن يكون الطموح بعد ذلك الوصول لنقطة أبعد».

وأتم: «لم أشعر أن البطولة هذا العام كانت أضعف من النسخ الماضية، الموضوع كان صعب جدا بخصوص السفر حيث تقام البطولة في 3 بلاد وكنا نسافر كثيرًا».