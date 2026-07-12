شوبير: صلاح شخص استثنائي وهذا ما يميز زيكو

تحدث مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني المصري، عن زملاءه في المنتخب خلال المشاركة في منافسات كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك، خلال الفترة الحالية وحتى 19 يوليو الجاري.

وودع المنتخب الوطني منافسات كأس العالم 2026، من دور الـ16 بالخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت جدلًا كبيرًا بسبب الحالات التحكيمية.

وقال مصطفى شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «MBC مصر»: «محمد هاني أدى بطولة كبيرة للغاية، وفي كرة بلجيكا لم أعرف من الأساس أن هاني هو من سجل الهدف، ولكن في كرة أستراليا كنت أعرف أنه هاني ورأيته وهو يسجل».

وأضاف: «هاني قدم بطولة جيدة للغاية، ومن سوء حظه أنه يسجل في مباريات يتألق فيها ولكن الحمدلله نفوز، وكان من الظلم أن يتحمل المسؤولية وحده».

وتابع: «زيكو فنشر مرعب، داخل الـ18 مرعب، دائمًا نلعب ركلات ترجيح ونتحدى بعضنا، وفي ركلة جزاء إيران بعدما تصديت لكرة الجزاء هو من أخرجها وكرر الأمر أمام الأرجنتين وقال لي أنا واثق أنه ستتصدى».

وأتم: «صلاح شخص جميل، وفي حاجات في المعسكر الناس لا تعرف عنها شيئًا، وفكرة وجود شخص بهذا التاريخ معنا يمثل دافع كبير.. صلاح ذكي جدًا جدًا أي حد يتكلم معاه في أي موضوع يجد إجابات مميزة».