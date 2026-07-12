مسئولون تايلانديون: مقتل 27 شخصا على الأقل إثر حريق اندلع بحانة فى بانكوك

أعلن مسئولون تايلانديون أن حريقا ضخما اندلع بحانة فى بانكوك اليوم الأحد (في وقت مبكر من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي) وأسفر عن مقتل 27 شخصا على الأقل.

وقال رجال الإنقاذ إنه تم الإبلاغ عن الحريق قرابة منتصف الليل. وأظهرت لقطات مصورة نُشرت عبر الإنترنت من جانب فرق الإسعاف ألسنة لهب ضخمة تتصاعد من الباب الأمامي للحانة في الجزء الشمالي من العاصمة التايلاندية، بينما كان أشخاص يحاولون الفرار، فيما تصاعد دخان أسود كثيف إلى السماء.

فيما قال رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين شارنفيراكول للصحفيين في موقع الحادث إن 27 شخصا لقوا حتفهم، وإن عدة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى.

وأضاف أن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق.

وذكر مسئولون أن رجال الإطفاء استغرقوا نحو نصف ساعة للسيطرة على الحريق. وأظهرت صور لآثار الحادث من طاولات وكراسي متفحمة، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالجزء الداخلي من الحانة.

وشهدت تايلاند حوادث مأساوية مماثلة في الماضي. ففي عام 2022، لقي 14 شخصا حتفهم جراء حريق اندلع في حانة تقدم موسيقى شرقي البلاد.