شوبير: الاحتراف حلم أي لاعب وأتمنى اللعب في الدوري الإنجليزي

أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني المصري، أن الاحتراف الخارجي يعتبر حلمًا لأي لاعب، ولكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تكون أي عروض من خلال النادي الأهلي.

وودع المنتخب الوطني منافسات كأس العالم 2026، من دور الـ16 بالخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت جدلًا كبيرًا بسبب الحالات التحكيمية.

وقال مصطفى شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «MBC مصر»: «الاحتراف مهم لأي لاعب وحلم، وأنا بلعب في نادي كبير هو النادي الأهلي ويتبقى لي عام في عقدي، وأي حاجة ستكون من خلال النادي فقط».

وأضاف: «هناك استفسارات ولكن لم تصل أي عروض رسمية حتى الآن، وكل حاجة ستكون من خلال النادي فقط».

وأكد: «أي لاعب يحلم بالاحتراف ولكن على حسب العرض من أي نادي، وما هي مميزاته، وكذلك ما هو الوضع في النادي الأهلي، والدوري الإنجليزي أعلى مستوى أي لاعب يتمنى يوصل له ويلعب فيه».

وتابع: «مركز حراسة المرمى يحتاج تركيز كبير أكثر من باقي المراكز، دائما تفكر أن الكرة المقبلة هي أهم كرة».

وأوضح: «فكرة أن حارس المرمى يجب أن يعلب برجله هي مهمة للغاية في الكرة الحديثة، ومدرب مثل جوارديولا يبني أسلوب لعبه على حارس المرمى، ولكن يبقى الأساس التصدي الجيد».

وأتم: «كما أن اللعب بالرجل يجعل حارس المرمى له رؤيا جيدة في قراءة اللعب والتغطية خلف خط الدفاع».