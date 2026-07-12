تقارير: إسرائيل تعتزم إجراء الانتخابات البرلمانية في 27 أكتوبر المقبل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأنه من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية (انتخابات الكنيست) في 27 أكتوبر المقبل، في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للفوز بولاية أخرى، بعد سنوات متقلبة هيمنت عليها الحرب في قطاع غزة.

وبموجب القانون، يتعين إجراء الانتخابات المقبلة بحلول 27 أكتوبر، وإن كانت هناك مناقشات سابقة قد دارت حول تقديم موعدها.

وتشير استطلاعات الرأي إلى صعوبة تأمين أغلبية سواء لمعسكر نتنياهو أو للمعارضة، علما بأن الائتلافات الحكومية في إسرائيل تتكون عادة من عدة أحزاب.

وقد برز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، جادي آيزنكوت، كأبرز منافس رئيسي لنتنياهو قبل أشهر من بدء عملية التصويت.

يشار إلى أن نتنياهو يعد رئيس الوزراء الأطول خدمة في المنصب في تاريخ إسرائيل لأكثر من 17 عاما.