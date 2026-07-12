الأمم المتحدة تحذر من سوء التغذية ومخلفات الذخائر في السودان وسط مخاوف من اتساع المخاطر

حذّرت الأمم المتحدة من اتساع المخاطر التي تواجه المدنيين في السودان، إذ يُتوقع أن يعاني 825 ألف طفل دون الخامسة من "سوء التغذية الحاد" خلال 2026، فيما تهدد مخلفات الذخائر المتفجرة أكثر من 4 ملايين شخص عادوا إلى مناطق متأثرة بالقتال، وسط تصاعد العنف وتعطل طرق الإمداد.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، في تقرير يغطي مايو ويونيو 2026، أن الضربات بالطائرات المسيّرة تكثفت منذ مطلع يونيو في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان، ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني وارتفاع عدد الضحايا المدنيين، بينهم عاملون في المجال الإنساني، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وألحقت الهجمات أضرارا واسعة بالمنازل، والمدارس، والمرافق الصحية، ومحطات الوقود، ومواقع النزوح، والبنية التحتية للكهرباء، فيما أبلغ شركاء العمل الإنساني عن نقص حاد في الوقود ومياه الشرب الآمنة والسلع الأساسية.

واندلع الصراع بالسودان في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، وشهدت المنطقة تطورات أمنية متسارعة أثرت في حركة المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار المواجهات.

مئات الآلاف في دائرة الخطر

وأفاد التقرير بأن التصعيد يعرّض مئات الآلاف من المدنيين في الأبيض لخطر مباشر، بينهم أكثر من 100 ألف نازح يقيمون في المدينة ومحيطها، فيما يُقدّر عدد المحتاجين إلى المساعدة في محلية شيكان، التي تضم الأبيض، بنحو 800 ألف شخص.

وتعد الأبيض مركزا رئيسيا للعمليات الإنسانية والخدمات اللوجستية في ولايتي شمال وجنوب كردفان. وحذرت الأمم المتحدة من أن تعطيل الطرق المؤدية إلى المدينة ومنها سيقيد إيصال المساعدات إلى مناطق تعاني أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة.

19.5 مليون يواجهون الجوع

وقالت الأمم المتحدة إن 19.5 مليون شخص في السودان، أي 2 من كل 5 أشخاص، يواجهون مستويات الأزمة أو ما هو أشد من انعدام الأمن الغذائي الحاد، محذرة من تدهور الأوضاع خلال موسم الشح الغذائي.

وأشارت إلى أن تعطيل طرق النقل وارتفاع أسعار الوقود يؤديان إلى زيادة تكلفة الغذاء والمياه والمدخلات الزراعية، فيما يؤخر تعثر حركة الشحن وصول الأدوية واللقاحات والمساعدات الإنسانية إلى المجتمعات الأكثر ضعفاً.

ويواجه الأطفال جانباً بالغ الخطورة من الأزمة، إذ يُتوقع أن يعاني نحو 825 ألف طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد الوخيم خلال 2026، ما يعرّضهم لخطر الوفاة ما لم يتلقوا العلاج في الوقت المناسب.

ولفت التقرير إلى أن الأطفال في المناطق المتأثرة بالصراع، خصوصاً أجزاء من شمال دارفور وكردفان، لا يزالون محرومين من الخدمات الأساسية والمساعدات، ويواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والمياه الآمنة والرعاية الصحية، إلى جانب مخاطر النزوح والانفصال عن أسرهم.

مخلفات الحرب تهدد المدنيين

أفاد التقرير بعودة أكثر من 4 ملايين شخص إلى مناطق متأثرة بالصراع منذ اندلاع الحرب في 2023، محذرا من أن كثيرين يعودون إلى أحياء تنتشر فيها القنابل غير المنفجرة وقذائف المدفعية والصواريخ والألغام.

وتنتشر مخلفات الذخائر المتفجرة على نطاق واسع في الخرطوم، بعد أكثر من عام من المعارك داخل أحيائها، فيما لم تتمكن فرق المسح والتطهير حتى الآن من تأمين سوى أقل من 1% من مساحة العاصمة وإعادتها للاستخدام الآمن.

ورجحت الأمم المتحدة أن تواجه ولايتا الجزيرة وسنار مستويات مماثلة من مخاطر هذه المخلفات، في وقت تشهدان عودة أعداد كبيرة من السكان.

وسجلت الأمم المتحدة خلال 2026 ما لا يقل عن 27 حادثاً مرتبطاً بالذخائر المتفجرة، أسفرت عن 86 ضحية، بينهم 30 شخصاً و56 مصاباً، فيما شكل الأطفال نصف الضحايا المسجلين.