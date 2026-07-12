رئيس سنغافورة: الخلافات مع ماليزيا لا ينبغي أن تعرقل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

أكد رئيس سنغافورة، ثارمان شانموجاراتنام، أن بلاده وماليزيا قد تختلفان من وقت لآخر بشأن بعض القضايا، إلا أنه ينبغي ألا تُعيق هذه الخلافات الشراكة الأوسع بين الجانبين، وذلك قبيل بدء زيارة دولة إلى ماليزيا تستمر أربعة أيام.

وقال الرئيس السنغافوري، في مقابلة مكتوبة مع وكالة الأنباء الماليزية "برناما" نُشرت اليوم الأحد، إن البلدين اعتمدا نهجا يقوم على معالجة الخلافات بشكل مباشر بدلا من تجاهلها، مع الحرص الدائم على تعزيز العلاقات الثنائية التي أسهمت، على مر السنوات، في بناء الثقة وحسن النية بينهما.

وأضاف أن زيارته، التي تأتي بدعوة من ملك ماليزيا السلطان إبراهيم سلطان إسكندر، تواصل تقليدا دبلوماسيا راسخا، وتؤكد أهمية الحفاظ على العلاقات الثنائية وتعزيز التفاهم على مختلف المستويات.

وأوضح أن "الشراكة بين البلدين لم تستند فقط إلى الإرث المشترك، بل قامت أيضا على الاحترام المتبادل وتفهم كل طرف لمصالح الآخر"، مضيفا: "لم تكن هذه العلاقة يوما، ولا ينبغي أن تصبح، مجرد علاقة قائمة على المصالح الآنية."

وأشار ثارمان إلى أن السلطان إبراهيم كان قد أجرى زيارة دولة إلى سنغافورة في مايو 2024، وكانت أول زيارة خارجية له منذ اعتلائه العرش في يناير من العام نفسه.

ولفت الرئيس السنغافوري إلى أنه ليس سرا أن البلدين الجارين اضطرا، على مر السنوات، إلى التعامل مع عدد من القضايا الثنائية الحساسة والمعقدة، إلا أنهما نجحا في إدارة تلك الملفات مع الحفاظ على متانة العلاقات بينهما.