حسام حسن: لاعبو منتخب مصر شعروا بالمسئولية تجاه الجماهير

أشاد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بما قدمه لاعبو الفراعنة خلال مشاركتهم في كأس العالم 2026، مؤكدًا أنهم شعروا بالمسئولية تجاه الجماهير وبذلوا أقصى ما لديهم.

وقال حسام حسن، خلال استضافته في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر قناة ON: "كانوا حاسين بشعبنا، وبشكر اللاعيبة، وأنا فخور إني اتعاملت معاهم، والجهاز الإداري والفني كلهم تعبوا".

كما كشف المدير الفني لمنتخب مصر، عن تفاصيل حديثه مع لاعبي المنتخب بين شوطي مواجهة نيوزيلندا في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن رسالته ارتكزت على ضرورة تغيير الأداء والقتال حتى اللحظة الأخيرة من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية.

وأوضح أنه شدد على اللاعبين داخل غرفة الملابس على رفضه خروج الجماهير المصرية، سواء في المدرجات أو في الشوارع، وهي تشعر بالحزن، مطالبًا الجميع بتحمل المسئولية وتصحيح الأخطاء التكتيكية وتحسين التمركز داخل الملعب، كما أكد للاعبين أن ارتداء قميص منتخب مصر يفرض عليهم تقديم كل ما لديهم، وأن من لا يستطيع تحمل هذه المسئولية لن يستكمل المباراة في الشوط الثاني.

وأضاف أنه طالب اللاعبين بنسيان ما حدث في الشوط الأول والتركيز الكامل على ما تبقى من اللقاء، قائلًا لهم: "انسوا الشوط الأول خالص.. لسه قدامكم الماتش"، مشيرًا إلى أن اللاعبين استوعبوا الرسالة سريعًا، وبدأوا في الحديث مع بعضهم البعض داخل غرفة الملابس، وهو ما انعكس على أدائهم بعد العودة إلى أرض الملعب.

وأكد حسام حسن أن العلاقة التي تجمعه باللاعبين تقوم على الاحترام والثقة المتبادلة، موضحًا أن حديثه الحاد معهم كان بدافع تحفيزهم وإيقاظ روح المنافسة لديهم، وليس بهدف توجيه اللوم.

وأضاف أنه أكد لهم أن ما مضى أصبح خلفهم، وأن الفوز حق للمنتخب وللجماهير، وأن الفريق كان في حاجة إلى إظهار الشخصية والروح القتالية والرجولة داخل الملعب.