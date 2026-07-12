العراق يؤكد عدم استخدام أراضيه لأي هجمات تستهدف السعودية أو دول الخليج

أكد وزير خارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين، خلال لقائه في العاصمة الرياض اليوم الأحد مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، عدم السماح باستخدام أراضيه أو أجوائه كنقطة انطلاق لأي أعمال أو هجمات تستهدف المملكة، أو دول الخليج.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه "عُقد في المملكة اجتماع بين الجانبين السعودي والعراقي، برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، والدكتور فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية العراق، وبحضور عدد من المسؤولين من الجانبين".

وأضافت "واس" أن الجانبين السعودي والعراقي بحثا "خلال الاجتماع العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأكد الجانبان أهمية احترام السيادة الوطنية، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ورفض استخدام أراضي أي دولة لتهديد أمن واستقرار الدول الأخرى، وفقا لـ "واس".

وذكرت الوكالة أن "العراق جدّد تأكيد التزامه بعدم السماح باستخدام أراضيه أو أجوائه كنقطة انطلاق لأي أعمال أو هجمات تستهدف المملكة، أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المنطقة."

كما شدّد الجانبان السعودي والعراقي "على أهمية دعم أمن العراق واستقراره، وتعزيز دور مؤسساته الوطنية، ومواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في صون أمن المنطقة واستقرارها."