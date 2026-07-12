اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع جاهزية مطاري الإسكندرية والعلمين ومشروعات التطوير

واصلت اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي، برئاسة الملاح سامح فوزي رئيس سلطة الطيران المدني، جولاتها الميدانية بمطاري الإسكندرية الدولي والعلمين الدولي؛ لمتابعة جاهزية التشغيل والوقوف على معدلات تنفيذ مشروعات التطوير، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، الهادفة إلى رفع كفاءة المطارات المصرية وتعزيز مستويات السلامة والأمن والجودة.

واستهلت اللجنة جولتها بمطار الإسكندرية الدولي، حيث تفقدت سير العمل في عدد من المشروعات التطويرية، من بينها تطوير منظومة البوابات الإلكترونية، واستكمال تحديث أجهزة الفحص بالأشعة (XCT)، بجانب متابعة أعمال رصف الطرق الداخلية بالمطار بدءًا من النقطة المتقدمة، ومشروع إنشاء هنجر للمخازن، بما يسهم في تعزيز كفاءة البنية التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

كما أجرت اللجنة جولة تفقدية بمطار العلمين الدولي، تابعت خلالها جاهزية صالتي السفر والوصول، ومنظومة سيور الحقائب، وبوابات السفر، وأجهزة تفتيش الركاب والأمتعة، فضلًا عن التجهيزات الفنية واللوجستية بمختلف مرافق المطار، للتأكد من كفاءة التشغيل واستعداد المطار لاستيعاب الحركة الجوية بكفاءة، وضمان سرعة إنهاء إجراءات السفر والوصول وانسيابية حركة الركاب.

وأكدت وزارة الطيران المدني، أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار المتابعة المستمرة لمختلف المطارات المصرية، بما يضمن تسريع تنفيذ مشروعات التطوير، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز جاهزية المطارات لمواكبة النمو المتزايد في حركة السياحة والسفر، بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية في مجالات الأمن والسلامة وجودة الخدمات.