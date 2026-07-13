أعرب ياسر إبراهيم، مدافع منتخب مصر، عن حزنه الشديد بعد الخروج من كأس العالم 2026، مؤكدًا أن مواجهة الأرجنتين في دور الـ16 شهدت ظلمًا تحكيميًا، إلى جانب بعض الأخطاء التي أثّرت على نتيجة اللقاء.

وقال إبراهيم، في تصريحات عبر قناة «MBC مصر 2»: "حتى الآن لم أستطع تجاوز مباراة الأرجنتين، فقد خسرنا الحلم في دقائق قليلة، رغم أننا قدمنا أداءً قويًا طوال البطولة".

وأضاف: "لم نذهب إلى المونديال كضيوف شرف، بل كنا نطمح للمنافسة، وهذا ما أظهره اللاعبون داخل الملعب".

واعترف مدافع المنتخب بخطئه في الهدف الأول، قائلًا: "لم يكن من المفترض أن ألعب على مصيدة التسلل في تلك اللقطة، لكن القرار يُتخذ في جزء من الثانية، واعتقدت أن المهاجم في موقف تسلل".

وتطرق للحديث عن بعض القرارات التحكيمية، مؤكدًا: "هناك تفاصيل صغيرة من الحكم أثّرت على سير المباراة، منتخب الأرجنتين ارتكب أخطاء أكثر ولم يتعرض لعقوبات مماثلة، في المقابل حصل لاعبونا على إنذارات في مواقف بسيطة".

وتابع: "كنا نستحق ركلة جزاء، وطلبت من محمد صلاح التحدث مع الحكم، لكنه رفض الاستماع لنا، وهو ما أثر على مجريات اللقاء".

وأشار إلى أن المنتخب لم يفقد الأمل رغم التأخر، قائلًا: "بعد الهدف الثاني تحدثت مع مروان عطية وأكدت له أن الوقت لا يزال متاحًا، وأن المباراة لم تنتهِ بعد".

وأوضح: "شعرنا بإحباط بعد الهدف الثاني، لكننا عدنا سريعًا، وهاجمنا بقوة لأننا شعرنا أن المباراة تُسحب منا رغم تفوقنا في أغلب الفترات".

واستعاد إبراهيم لحظة تسجيله هدف التعادل، قائلًا: "ركضت دون وعي من شدة الفرحة، كنت أعرف تحركات مروان عطية جيدًا، وهذه جملة تدريبية نعمل عليها باستمرار مع الجهاز الفني".

واختتم تصريحاته قائلًا: "ربما كلمة الظلم كبيرة، لكننا بالفعل تعرضنا لظلم أمام الأرجنتين، إلى جانب بعض الأخطاء منا، وهو ما كلّفنا الخروج من البطولة".

يُذكر أن منتخب مصر ودّع كأس العالم 2026 من دور الـ16، رغم تحقيقه إنجازًا تاريخيًا بالوصول إلى هذا الدور لأول مرة.