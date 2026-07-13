اتحاد الكرة: مونديال 2026 نقطة انطلاق لمنتخب مصر نحو استعادة كأس أفريقيا

وجّه حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد تكريمه لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بمدينة العلمين، أمس السبت، عقب عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية وانتهاء مشاركتها في بطولة كأس العالم.

وصرّح الشربيني، عبر قناة «TEN»: "نعد بأن المستوى الذي ظهر عليه المنتخب في المونديال سيكون بمثابة نقطة انطلاق وبناء للفترة المقبلة، من أجل استعادة لقب كأس أمم إفريقيا".

وأضاف: "طموح الفراعنة في مونديال 2030 هو الوصول إلى الأدوار المتقدمة، وتحقيق إنجاز أفضل مما تحقق في النسخة الحالية".

وتابع في سياق آخر: "محمد صلاح نجم من طراز خاص، وهو قائد حقيقي للمنتخب بمعنى الكلمة، داخل وخارج الملعب، ويلعب دورًا كبيرًا في تحفيز اللاعبين بالتعاون مع الجهاز الفني بقيادة حسام وإبراهيم حسن".

واختتم عضو اتحاد الكرة تصريحاته: "صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم، ونموذج يُحتذى به".