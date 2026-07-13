نفى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، الشائعات المنتشرة حول توتر علاقته بمحمد صلاح لاعب منتخب مصر، قائلًا: «الكلام كله دا مش صحيح».



وقال خلال تصريحات على برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الأحد، إنه لا يتسم بالعصبية، وأن هذه الصفة ارتبطت به بسبب الإعلام، مضيفًا:«هي الموضوع اتوظف وانتشر نتيجة إن ممكن نكون في إعلاميا إحنا مفيش قبول».



وردّ على ادعاءات اتهامه بالعصبية، مؤكدًا تمتعه بقبول جماهيري ووطني، وقائلًا: «هي مش عصبية ولكن ردود الأفعال اللي في الشغلانة دي».



ولفت إلى جلوس بعض المدربين الأجانب وادعائهم كتابة ملاحظات حول المباراة دون تأثر بنتائجها، باعتباره النموذج الذي يرغب البعض في رؤيته من المدرب الفني بالمباريات.



وأكمل: «إي رأي حضرتك لما أجي أحط رجل على رجل كدا وأروح جاي عامل ورقة وقلم كدا والماتش شغال وفرقتي شغالة والفرقة تخسر تكسب أنا باخد فلوس أجنبي يعني الأجنبي وهو قاعد »، مضيفًا: «نقول يا سلام شفت الذكاء شفت الراجل قاعد بثقة إزاي والفرقة عادي تخسر ومفيش مشكلة محدش بيتكلم عليه».



وأشار إلى أن هذه الأوراق تستخدم للخداع أحيانًا، بوصفها«عدة نصب»، قائلًا: «أنا مش مدرس اللعبة فيها ردود أفعال كتير.. ولا طول الوقت إن أنت بتتكلمي ولا طول الوقت إن أنت قاعدة».



وأكد حاجة اللاعب المصري، للشعور بتواجد مدربه ومتابعته للمباراة لحظيًا، قائلًا: «اللاعب المصري لازم يحس بالقائد بتاعه أو المدرب بتاعه إن هو عايش لحظة بلحظة».



وأضاف: «لما يبص وإحساسه إن هو موجود على الخط بيتابع بيوجه بتفرق كتير بس نكون مقتنعين بالراجل اللي ورا».





